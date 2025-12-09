HABER

Isparta’da bir haftada 36 aranan şahıs yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada polis sorumluluk bölgelerinde yapılan denetimlerde 18 binin üzerinde kişi sorgulandı.

Isparta'da bir haftada 36 aranan şahıs yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada polis sorumluluk bölgelerinde yapılan denetimlerde 18 binin üzerinde kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 36 şahıs yakalandı.

Isparta genelinde güvenlik uygulamaları aralıksız sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 30 Kasım??"6 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 18 bin 219 şahıs sorgulandı, 36 aranan şahıs yakalandı, 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda ise 8 bin 796 araç kontrol edildi. Kusuru bulunan sürücülere ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

