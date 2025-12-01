HABER

Isparta’da bir haftalık polis denetimlerinde 71 aranan şahıs yakalandı

Isparta’da son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda on binlerce kişi sorgulandı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi ve çok sayıda araca işlem yapıldı.Isparta il genelinde, polis sorumluluk bölgelerinde 23??"29 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde kapsamlı güvenlik uygulamaları yapıldı.

Isparta’da bir haftalık polis denetimlerinde 71 aranan şahıs yakalandı

Isparta’da son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda on binlerce kişi sorgulandı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi ve çok sayıda araca işlem yapıldı.

Isparta il genelinde, polis sorumluluk bölgelerinde 23??"29 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde kapsamlı güvenlik uygulamaları yapıldı. Denetimlerde 23 bin 450 şahıs sorgulanırken, haklarında arama kararı bulunan 71 kişi yakalandı. Ayrıca ekipler tarafından 4 ruhsatsız silah ele geçirildi. Trafik uygulamalarında ise 10 bin 771 araç kontrol edildi. Kusurlu olduğu tespit edilen sürücülere ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.Kaynak: İHA

Isparta
