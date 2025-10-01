HABER

Isparta’da okul önleri ve kalabalık alanlarda denetim

Isparta'da okul önleri ve kalabalık alanlarda denetim

Isparta'da il merkezi ve ilçelerde okul önleri, kafeler, parklar gibi vatandaşların yoğun bulunduğu noktalarda güvenlik kontrolleri yapıldı.

Isparta’da il merkezi ve ilçelerde okul önleri, kafeler, parklar gibi vatandaşların yoğun bulunduğu noktalarda güvenlik kontrolleri yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün il merkezi ve Keçiborlu, Şarkikaraağaç, Sütçüler ilçelerinde yoğun nüfusun bulunduğu bölgelerde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler, özellikle okul önleri ve çevresi, internet kafeler ve oyun salonları, metruk binalar, parklar, bahçeler ve sosyal alanlar, marketler, büfeler, tekel bayileri, kafeler, öğrenci servis araçlarında yapıldı.

