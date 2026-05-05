Isparta’da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Isparta’nın Senirkent ilçesinde 2 arkadaş arasında çıkan tartışmada, 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli, jandarmaya teslim oldu.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Senirkent ilçesine bağlı Ortayazı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 52 yaşındaki Veli Ç., arkadaşı 45 yaşındaki Ali Uçan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Veli Ç., yanında bulunan bıçakla Ali Uçan’ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Uçan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Veli Ç.’nin Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek teslim olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Hayatını kaybeden Ali Uçan’ın cenazesi ise öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ortayazı Mahallesi’nde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA

