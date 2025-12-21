Isparta’da yunus timlerinden uyuşturucu denetimi: 2 şüpheliye adli işlem

Isparta’da yunus timlerince tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus timleri, dün il genelinde uyuşturucu denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan denetim ve kontrollerde 5 parça halinde toplam 304 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır