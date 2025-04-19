HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran açıklaması: "Nükleer silah edinmelerinin engellemeye kararlıyım, asla taviz vermeyeceğim"

İran ile ABD arasında Roma'da yapılan görüşmelerin ikinci turunun sona ererken İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bir mesaj yayımlayan Netanyahu, "İran’ın nükleer silah edinmesini engellemeye kararlıyım. Bu konuda asla taviz vermeyeceğim, geri adım atmayacağım ve en küçük bir geri çekilme bile göstermeyeceğim" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran açıklaması: "Nükleer silah edinmelerinin engellemeye kararlıyım, asla taviz vermeyeceğim"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önceden kaydedilmiş bir mesaj yayımladı. Gazze Şeridi’ndeki saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Eğer şimdi Hamas’ın dikte ettiklerine boyun eğersek, askerlerimizin, ölülerimizin ve yaralananların sayesinde elde ettiğimiz savaşın tüm büyük kazanımları ortadan kalkar. Başbakanınız olarak boyun eğmeyeceğim. Böyle bir teslimiyet, ülkeyi ve sizleri tehlikeye atar" dedi.

"TÜM ESİRLERİ GERİ ALMADAN YENİDEN DOĞUŞ SAVAŞINA SON VERMEYECEĞİZ"

Ateşkes çağrılarını eleştiren Netanyahu, bu çağrıları "teslimiyet çağrıları" olarak nitelendirirken, "Bu çağrılara kulak vermiş olsaydık, Refah’a giremez, Philadelphi Koridoru’nun kontrolünü ele geçiremez, Hizbullah’a yönelik saldırıyı gerçekleştiremez, Hamas liderlerini etkisiz hale getiremez, Suriye’de Esad rejiminin çöküşü için gereken ortamı oluşturamaz ve İran’a ağır darbe vuramazdık. İsrail hala varoluşsal bir tehdit altında yaşamaya devam ederdi" diye konuştu.

Hamas’ın İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesini ve Philadelphi Koridoru ile İsrail’in oluşturduğu güvenlik bölgesinden çıkılmasını talep ettiğini belirten Netanyahu, "Gazze’de Hamas’ı yok etmeden, tüm esirlerimizi geri almadan ve Gazze’nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmadığından emin olmadan yeniden doğuş savaşına son vermeyeceğiz" dedi.

"BU SAVAŞA GERİ DÖNMEYİ İMKANSIZ HALE GETİRECEK"

İsrail’in tüm esirleri geri aldıktan sonra savaşa geri döneceği yönündeki iddialara da yanıt veren Netanyahu, "Hamas aptal değil. Aldatma illüzyonunu mümkün kılmayan bağlayıcı uluslararası garantiler talep ediyorlar. Bu insanlar uluslararası sistemin nasıl işlediği hakkında hiçbir fikre sahip değil. Ne ABD, ne Çin, ne Rusya, ne de BM Güvenlik Konseyi'ndeki diğer ülkeler bu dolandırıcılıkla iş birliği yapacak. Bu, savaşa geri dönmeyi imkansız hale getirecek ve bunu yapmak için hiçbir meşruiyetimiz olmayacak" şeklinde konuştu.

"İRAN 10 YIL ÖNCE NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLURDU"

İran’a yönelik açıklamalarda da bulunan Netanyahu, "İran’ın nükleer silah edinmesini engellemeye kararlıyım. Bu konuda asla taviz vermeyeceğim, geri adım atmayacağım ve en küçük bir geri çekilme bile göstermeyeceğim. Geçmişte İran’ın nükleer programına zarar vermek ve geciktirmek için attığım adımlara karşı çıkanların şimdi yönelttiği eleştirileri dinlemek gerçekten eğlenceli. Eğer o adımlar atılmamış olsaydı, İran 10 yıl önce nükleer silaha sahip olurdu" ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ TUR OLACAK

İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da Umman aracılığıyla yapılan görüşmelerin ikinci turu sona erdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da sona eren nükleer görüşmelerin ikinci turunun "yapıcı" olduğunu, tarafların birkaç gün içinde teknik görüşmelere başlayacağını ve 26 Nisan'da üçüncü tur müzakereler için heyetlerin yeniden bir araya geleceğini duyurdu.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Takla atan otomobil hurdaya döndü! Yaralılar varTakla atan otomobil hurdaya döndü! Yaralılar var
Dernek lokalinde alacak verecek kavgası kanlı bitti! 1 yaralıDernek lokalinde alacak verecek kavgası kanlı bitti! 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail netanyahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaelispor, 16 yıllık aranın ardından Süper Lig'e yükseldi!

Kocaelispor, 16 yıllık aranın ardından Süper Lig'e yükseldi!

Ezgi Mola cezaevinden gelen haberle çıldırdı! Sert sözler

Ezgi Mola cezaevinden gelen haberle çıldırdı! Sert sözler

Kezban Hatemi'den sert sözler! "Ne gizem kaldı ne haya"

Kezban Hatemi'den sert sözler! "Ne gizem kaldı ne haya"

Eski eşini benzin döküp yakmıştı! İkinci duruşma öncesi hayatını kaybetti

Eski eşini benzin döküp yakmıştı! İkinci duruşma öncesi hayatını kaybetti

Aşkı için Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı, 55 milyon lirasından oldu!

Aşkı için Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı, 55 milyon lirasından oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.