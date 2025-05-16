HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail basını duyurdu: Trump'ın temsilcisi Witkoff ateşkes müzakerelerinde pes etti!

Katar'ın başkenti Doha'daki Gazze'de ateşkes anlaşmasının yenilenmesine ilişkin müzakerelere katılan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, sunduğu tekliflerin İsrail tarafından reddedilmesi nedeniyle "pes ettiği" ileri sürüldü. Trump'ın Orta Doğu turu süresince, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğunlaşan saldırıları altında yürütülen ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedilemediği aktarıldı.

İsrail basını duyurdu: Trump'ın temsilcisi Witkoff ateşkes müzakerelerinde pes etti!

Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Witkoff'un son olarak 6 haftalık ateşkes ve bazı esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin bir teklif sunduğu ve taraflarca kabul görmediği için geri çektiği iddia edildi.

İsrailli bir yetkilinin, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde saldırılarını genişletmeye hazırlanırken müzakerelerin ilerleme ihtimalinin düşük olduğunu söylediği aktarıldı.

"Witkoff pes etti." diyen yetkili, ABD Başkanı Trump'ın temsilcisinin İsrail'i kendi kararıyla baş başa bıraktığını kaydetti.

Bu kapsamda, Doha'daki İsrail müzakere heyetinin geri çağırılmayı beklediği ve görüşmelerde hiç ilerleme olmadığı ifade edildi.

Yetkililer, hazırlıkların tamamlandığını, İsrail ordusunun birkaç gün içerisinde Gazze'ye yönelik genişletilmiş saldırıları başlatacağını ve kararın pazar günü kabine toplantısında alınacağını dile getirdi.

2025-05-16T102949Z_271238192_RC2YIEAKTDOF_RTRMADP_3_USA-TRUMP-GULF

İsrailli yetkililerin genişletilmiş saldırıların pazar başlayacağı iddiasına karşın, İsrail ordusunun ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu turu sırasında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yoğunlaştırmış olması dikkati çekiyor.

İsrail ordusunun, Trump'ın Orta Doğu turu boyunca düzenlediği saldırılarda Gazze'deki 400'ün üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

ARABULUCULARIN UZLAŞMA İÇİN BASKI YAPTIĞI BELİRTİLDİ

The Times of Israel'in haberinde ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sadece Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 10 İsrailli esire karşılık 45 günlük geçici bir ateşkes teklifi içeren "Witkoff'un orijinal önerisinden" başka bir teklifi değerlendirmeye dahi yanaşmadığı aktarıldı.

İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasındaki şartları yerine getirmeyerek savaşın tamamen sona ermesi adına ikinci aşama müzakerelerine katılmadığı hatırlatılarak, Hamas'ın kalıcı ateşkes istediği ve Gazze'nin yönetimini kurulacak Filistinli bir yapıya bırakmaya hazır olduğu belirtildi.

Bu yapının da kurulmasına Netanyahu'nun şiddetle karşı çıktığı dile getirildi.

Haberde, Arap yetkililerin, tarafların hala birbirlerinden uzak olduğunu ancak ABD, Katar ve Mısırlı arabulucuların ilerleyen günlerde tarafları bir uzlaşmaya doğru "itmeye çalışacaklarını" söylediği paylaşıldı.

GAZZE'YE SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerini kapsayan Orta Doğu ziyareti süresince, 18 Mart'ta ateşkesi bozarak saldırıları yeniden başlatan İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları daha da yoğunlaştı.

AA-20250515-37961359-37961333-ISRAILIN_GAZZEYE_YONELIK_SALDIRILARI_SURUYOR
İsrail güvenlik kabinesi 4 Mayıs'ta Gazze'de işgali kalıcı hale getirmeyi de amaçlayan saldırıların genişletilmesi planını kabul etmişti.

Planın hazırlık aşamasında olduğu ve ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu turu sona erene kadar anlaşma sağlanamazsa hayata geçirileceği aktarılmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı'ndan 'Terörsüz Türkiye' mesajıCumhurbaşkanı'ndan 'Terörsüz Türkiye' mesajı
5 hektar alan zarar gördü5 hektar alan zarar gördü

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi! İtalyanlar yeni adresini duyurdu

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi! İtalyanlar yeni adresini duyurdu

Fenerbahçe'de seçimli kongre kararı, tarih belli oldu! İşte adaylar...

Fenerbahçe'de seçimli kongre kararı, tarih belli oldu! İşte adaylar...

ORC Araştırma 6 ildeki seçim anketi sonuçlarını açıkladı!

ORC Araştırma 6 ildeki seçim anketi sonuçlarını açıkladı!

İstanbul'daki barış masasından karar çıktı

İstanbul'daki barış masasından karar çıktı

Kaçmak için aile süsü vermeye çalıştı

Kaçmak için aile süsü vermeye çalıştı

Milyonları ilgilendiriyor! Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu

Milyonları ilgilendiriyor! Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.