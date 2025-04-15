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İsrail basınından flaş iddia! ABD, Suriye’deki askerlerini iki ay içinde kademeli olarak geri çekecek

İsrail basınında yer alan haberlerde, ABD’nin Suriye’deki askerlerini iki ay içinde kademeli olarak geri çekmeye başlayacağı ve bu konuda İsrail’i bilgilendirdiği iddia edildi. ABD tarafından geçtiğimiz sene aralık ayında yapılan açıklamaya göre, Suriye'de yaklaşık 2 bin ABD askeri bulunuyor.

İsrail basınından flaş iddia! ABD, Suriye’deki askerlerini iki ay içinde kademeli olarak geri çekecek

ABD’nin Suriye’deki askerlerini geri çekmeye başlayacağı öne sürüldü. İsrail basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ABD askerlerini Suriye'den iki ay içinde aşamalı olarak çekmeye başlayacağı ve bu konuda İsrail’i bilgilendirdiği iddia edildi.

Üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail hükümetinin bunun sadece kısmi bir çekilmeyle sonuçlanacağına inandığını ancak yine de ABD’li muhataplarını Suriye'de asker bulundurmaya ikna etmek için çalıştıklarını söyledi. İsrailli yetkili, ABD'nin geri çekilmesi ile Türkiye'nin Suriye'de kontrolünü artacağını ve bunun Türkiye ve İsrail arasında gerilime neden olacağını öne sürdü. (İHA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail abd
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