İsrail’den İHA ve tanklarla Lübnan’daki BM güçlerine saldırı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail’in UNIFIL devriyesine İHA ve tank ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’nü (UNIFIL) hedef aldı. UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.45 sıralarında Lübnan’ın güneyindeki Kfar Kila yakınlarında devriye görevi icra eden UNIFIL güçlerinin yakınına İsrail ordusuna ait bir İHA tarafından el bombası atıldığı ve birkaç dakika sonra İsrail tankının devriye ekiplerinin bulunduğu bölgeye atış yaptığı ifade edildi.

"İSRAİL, BARIŞ GÜCÜ PERSONELİNİN GÜVENLİĞİNİ VE EMNİYETİNİ HİÇE SAYMAKTADI"

Açıklamada saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilerek, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) bu eylemleri, Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ve Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmekte, Lübnan'ın güneyinde Güvenlik Konseyi'nin görevlendirdiği barış gücü personelinin güvenliğini ve emniyetini hiçe saymaktadır" denildi.

25 Ekim 2025
25 Ekim 2025

Kaynak: İHA
