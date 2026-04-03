İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2 köprüyü daha vurdu

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde saldırı tehdidinde bulunduğu Litani Nehri üzerindeki 2 köprüyü bombaladı.

KÖPRÜLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Saldırıda, Bekaa Vadisi'ndeki Litani Nehri üzerinde bulunan Suhmur ve Mişgara köprüleri kullanılamaz hale geldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın sivillerin koruması altında askeri faaliyetler yürüttüğü bahanesiyle "geniş kapsamlı" saldırılar düzenleyeceklerini belirtmiş, Suhmur ve Mişgara köprüleri için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde bulunan Suhmur ve Mişgara köprüleri ülkenin iç kesimlerinden güneye geçişlerde kullanılıyordu.

İsrail'in Lübnan'da köprüleri hedef alması, ülkenin güney bölgesi için tedarik ve lojistik sıkıntılara yol açıyor.

İsrail ordusu, kuzeyden güneye geçişleri kısıtlamak amacıyla Lübnan'ın güneyini ikiye bölen Litani Nehri üzerindeki çok sayıda köprüyü daha önce hedef almıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail’in köprüleri hedef alan saldırılarını kınayarak, bunun İsrail'in işgalini pekiştirme ve genişletme girişimi olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır