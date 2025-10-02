HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail Dışişleri Bakanlığı: Avrupa'ya sınır dışı edilecekler

İSRAİL Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu’ndan alıkonulan bazı aktivistlerin sınır dışı edileceğini bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı: Avrupa'ya sınır dışı edilecekler

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sumud provokasyonu sona erdi. Teknelerin hiçbiri aktif bir çatışma bölgesine giremedi veya yasal deniz ablukasını delme girişiminde başarılı olamadı. Tüm yolcular güvende ve sağlıkları iyi. Güvenli bir şekilde İsrail'e doğru ilerliyorlar ve oradan Avrupa'ya sınır dışı edilecekler. Bu provokasyona ait son bir gemi ise uzakta. Yaklaşırsa, aktif bir çatışma bölgesine girme ve ablukayı delme girişimi de engellenecek" ifadeleri kullanıldı.

Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kazada burnu kopma noktasına gelmişti!Kazada burnu kopma noktasına gelmişti!
Narin Güran davasında flaş gelişme! 3 isim daha tahliye edildiNarin Güran davasında flaş gelişme! 3 isim daha tahliye edildi

Anahtar Kelimeler:
İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.