İsrail Dışişleri Bakanlığı: Avrupa'ya sınır dışı edilecekler

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sumud provokasyonu sona erdi. Teknelerin hiçbiri aktif bir çatışma bölgesine giremedi veya yasal deniz ablukasını delme girişiminde başarılı olamadı. Tüm yolcular güvende ve sağlıkları iyi. Güvenli bir şekilde İsrail'e doğru ilerliyorlar ve oradan Avrupa'ya sınır dışı edilecekler. Bu provokasyona ait son bir gemi ise uzakta. Yaklaşırsa, aktif bir çatışma bölgesine girme ve ablukayı delme girişimi de engellenecek" ifadeleri kullanıldı.

