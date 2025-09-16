HABER

İsrail durmuyor! 24 saat geçmeden ikinci ülkeyi vurdu

İsrail Gazze'ye kara harekatı başlatmasının ardından 24 saat geçmeden Yemen'i vurdu. Yemen'de Hudeyde Limanı'nın hedef alındığı aktarıldı. İsrail saldırı öncesinde bölge için tahliye uyarısı yaparak vurulacağını aktarmıştı.

İsrail, Gazze'deki katliamlarına devam ederken gece yarısından itibaren kara harekatı başlattığını duyurdu. ABD'den İsrail'e tepki gelirken bundan sonra olacaklardan Netanyahu'nun sorumlu olacağı aktarıldı.

YEMEN'İ VURDULAR

İsrail, harekatı başlatmasının üzerinden 24 saat geçmeden Yemen'i vurdu. Yemen'de Hudeyde Limanı'nın hedef alındığı aktarıldı. Yemen Basını, İsrail'in 12 saldırı düzenlediğini ifade etti.

TAHLİYE UYARISI YAPILMIŞTI

İsrail saldırı öncesinde bölge için tahliye uyarısı yaparak vurulacağını aktarmıştı.

HUSİLER İSRAİL'E SALDIRMIŞTI

Yemenli Husiler bu hafta İsrail'e 3 ayrı İHA fırlatmıştı. Bu İHA'lar hava savunma sistemi tarafından durdurulmuştu.

