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  4. İsrail duyurdu! Serbest bırakılması planlanan Filistinli esirlerin takası ertelendi

İsrail duyurdu! Serbest bırakılması planlanan Filistinli esirlerin takası ertelendi

30.01.2025 16:32
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İsrail Başbakanlık Ofisi, bugün anlaşma kapsamında bırakılması planlanan Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ertelendiğini duyurdu.

İsrail duyurdu! Serbest bırakılması planlanan Filistinli esirlerin takası ertelendi

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden bugün yapılan açıklamada, “Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, kaçırılan askerlerimiz için güvenli bir çıkış garanti edilene kadar Filistinlilerin serbest bırakılmasının ertelenmesi talimatını verdi” ifadeleri kullanıldı. Netanyahu, bugün Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde esir takasındaki görüntülerden rahatsız olduğunu belirterek, "Arabuluculardan bu tür dayanılmaz sahnelerin tekrarlanmayacağından emin olmalarını ve rehinelerimizin güvenliğini garanti etmelerini talep ediyorum" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail
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