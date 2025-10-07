HABER

İsrail esir aldığı 15 Türk SUMUD aktivisti yurda döndü: İşte ilk görüntüler

İsrail'in abluka uyguladığı Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla, 31 Ağustos'ta Barcelona'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından yasa dışı şekilde işgal edilerek içerisindeki aktivistler esir alındı. Esir alınan 15 Türk aktivist, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla yurda geri getirildi.

İkinci Gazze Filosu kafilesi de geldi. Aktivisler İsrail hakkında suç duyurusunda bulunacak. İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma sessiz kalmayarak insanlık adına bir araya gelen 50'den fazla ülkeden vatandaşlar, Küresel Sumud Filosu'nda birleşerek Gazze'ye ulaşmak üzere yola çıktı.

İSRAİL, SUMUD FİLOSUNA MÜDAHELE EDİP AKTİVİSTLERİ ALIKOYMUŞTU

İnsani yardım, temizlik ve sağlık malzemelerinin bulunduğu filo, Gazze'ye son 30 mil kala işgalci İsrail deniz güçleri tarafından yasa dışı şekilde durduruldu ve içindeki aktivistler rehin alındı.

15 TÜRK AKTİVİST YURDA GETİRİLDİ

Türkiye'nin girişimleri sonucunda, 36'sı Türk olmak üzere toplam 137 aktivist, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Bu gelişmenin ardından diğer 15 Türk aktivist yurda getirildi. İstanbul'a gelen aktivistler, "Gazze özgürleşene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Gazze, dünyayı özgürleştirecek" ifadelerini kullandı.

(AA-İHA)

07 Ekim 2025
07 Ekim 2025

