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İsrail, Filistinlilerin terk etmek zorunda kaldığı evleri hedef alıyor

İsrail ordusu, son 48 saatte Gazze Şeridi’ndeki saldırıları nedeniyle güvenli bir bölge arayışına giren Filistinlilerin terk etmek zorunda kaldıkları 60 binayı havaya uçurdu.

İsrail, Filistinlilerin terk etmek zorunda kaldığı evleri hedef alıyor

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde yoğun bombardıman düzenliyor. Saldırılarda 54 bin 381 Filistinli hayatını kaybederken, milyonlarca sivil güvenli yer arayışıyla göç etmek zorunda kaldı. İsrail ordusunun insanlık suçu işlediği bölgede sivilleri yönelik saldırılar günden güne artarken, İsrail savaş uçakları, Filistinlilerin terk etmek zorunda kaldığı evleri de hedef alıyor.

60 KONUT BİNASINI 48 SAATTEN KISA BİR SÜREDE BOMBALADI

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze şehrindeki ve Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki 60 konut binasını 48 saatten kısa bir sürede bombaladığını söyledi. Basal, "İsrail işgali, Gazze şehrine ve Gazze Şeridi’nin kuzeyine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Filistinli ailelerin yaşadığı konut binaları kasıtlı olarak hedef alındı. İsrail bombardımanları sonucunda binlerce Filistinli evsiz kaldı" dedi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail
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