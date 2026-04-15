İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 12 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail güçleri, Gazze'de alıkoyup İsrail'de hapsettiği 12 Filistinliyi serbest bıraktı. Özgürlüklerine kavuşan Filistinliler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekipleri eşliğinde Refah'ın doğusundaki Kerem Şalom Sınır Kapısından (Kerem Ebu Salim) Gazze Şeridi'ne geçti.

İsrail hapishanelerinde işkence gören ve sağlık durumları kötü olduğu öğrenilen Filistinliler, Deir el-Balah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

FİLİSTİNLİ ESİRLERİN SAYISI 9 BİN 600'Ü AŞTI

Filistinli Esirler Derneği, nisan ayı itibarıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin sayısının 9 bin 600'ü aştığını, 86'sının kadın ve yaklaşık 350'sinin çocuk olduğunu aktardı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır