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İsrail, Gazze'de Hamas'ın bir askeri sorumlusunu daha öldürdüğünü iddia etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Şucaiyye Mahallesi’ne düzenlediği hava saldırısında Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nda görevli bir komutanın öldürüldüğünü öne sürdü.

İsrail, Gazze'de Hamas'ın bir askeri sorumlusunu daha öldürdüğünü iddia etti

Ordu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının pazar günü İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet ile koordineli şekilde gerçekleştirildiği ve saldırıda Hamas komutanlarından Muhammed el-Acla'nın hedef alındığı belirtildi.

Acla’nın, daha önce öldürüldüğü açıklanan Kassam Tugayları Şucaiyye Taburu Komutanı Heysem eş-Şeyh Halil’in yerine geçtiği ileri sürülen açıklamada, Acla’nın saldırılar esnasında bir birliği yönettiği ve İsrail askerleri ile vatandaşlarını hedef alacak operasyonlar için silah ve mühimmat temin ettiği iddia edildi.

İsrail ordusu, Acla’nın, Gazze’ye saldırılarını yeniden başlattığı 18 Mart'tan bu yana öldürülen 5’inci Şucaiyye Taburu komutanı olduğunu da savundu.

Hamas ya da Kassam Tugayları, İsrail’in söz konusu iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail
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