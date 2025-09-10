İsrail, Gazze’de yüksek binayı hedef aldı

İsrail ordusu, Gazze’nin batısındaki çok katlı bir binaya hava saldırısı düzenledi.
10.09.2025 16:23
İsrail ordusunun, Gazze’nin batısındaki çok katlı bir binaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi. İlk belirlemelere göre, saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.
