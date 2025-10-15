HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail, Hamas'ın Kızılhaç'a teslim ettiği 2 İsrailli esire ait cesedi aldığını duyurdu

İsrail ordusunun, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Kızılhaç heyetine teslim ettiği 2 İsrailli esirin cesedinin bulunduğu tabutları teslim aldığı duyuruldu.

İsrail, Hamas'ın Kızılhaç'a teslim ettiği 2 İsrailli esire ait cesedi aldığını duyurdu

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın Gazze'deki buluşma noktasından Hamas'tan teslim aldığı tabutların İsrail ordusuna ulaştığı belirtildi.

Teslim alınan tabutlardaki cesetlerin önce İsrail'e nakledileceği, burada askeri hahambaşı tarafından karşılanacağı ve ardından İsrail Ulusal Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği aktarıldı.

Burada yapılacak testlerin ardından cesetlerin kimliklerinin açıklanacağı kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki 28 ölü İsrailli esir bulunuyordu. Hamas, İsrail'e 10 ceset teslim etmiş oldu.

Teslim edilen 10 cesetten birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin ise İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 90 Filistinlinin cenazesini iade etmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Enerji Bakanı Bayraktar, Rus, Macar, Vietnamlı ve Suudi Arabistanlı bakanlarla görüştüEnerji Bakanı Bayraktar, Rus, Macar, Vietnamlı ve Suudi Arabistanlı bakanlarla görüştü
TİKA'dan Somaliland'de tarımsal kalkınmaya ve kuraklıkla mücadeleye destekTİKA'dan Somaliland'de tarımsal kalkınmaya ve kuraklıkla mücadeleye destek

Anahtar Kelimeler:
İsrail Hamas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.