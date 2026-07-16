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İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'ya ömür boyu, çocukları Yair ve Avner Netanyahu'ya ise 5 yıl boyunca İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından devlet koruması sağlanması kararı onaylandı.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Adalet Bakanı Yariv Levin başkanlığındaki Şabak'tan Sorumlu Bakanlar Komitesi, Netanyahu'nun ailesine koruma sağlanması talebini onayladı.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak 1

NETANYAHU'NUN EŞİNE ÖMÜR BOYU KORUMA

İsrail Başbakanı Netanyahu, eşi Sara ve çocukları Yair ile Avner'e sağlanan Şabak korumasının uzatılmasını talep ederken, İsrail iç istihbarat servisi, konuya ilişkin karşı görüş bildirdi. Buna rağmen Netanyahu'nun baskı yaptığı Şabak Direktörü David Zini, Başbakan'ın ailesinin korunmasının uzatılmasına ilişkin talepte bulundu.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak 2

İSRAİL İÇ İSTİHBARATI SAĞLAYACAK

Zini'nin talebi Şabak'tan Sorumlu Bakanlar Komitesi tarafından onaylandı ve Sara Netanyahu'ya ömür boyu, Yair ve Avner'e ise 5 yıl boyunca Şabak'ın koruma sağlamayı sürdürmesine karar verildi.

Haberde ayrıca, geçen yıl komitenin İsrailli bazı bakanların korunması konusunda yurtdışındaki önlemlerin artırılmasını da onayladığı aktarıldı.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak 3

NETANYAHU'NUN EKİM AYINDAKİ SEÇİMİ KAYBETME İHTİMALİ

İsrail basını, Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimleri kaybetmesi halinde ailesine sağlanan devlet korumasının uzatılması için baskı yaptığını kaydetmişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Binyamin Netanyahu istihbarat
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