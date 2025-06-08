İsrail'in bayramın 2. gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 78 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hastane, okul, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları gibi yerleri bombalayan İsrail ordusu, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de sivilleri hedef aldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde "Ebu Şeria" ailesine ait içinde yaşayanların olduğu 3 katlı evi bombaladığını ifade etti.

Basal, saldırıda 6'sı çocuk 15 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını belirtti.



"SON DERECE KISITLI İMKANLARLA"

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının "son derece kısıtlı imkanlarla" sürdüğünü kaydeden Basal, "Hedef alınmadan önce bina içinde çocuklar oyun oynuyordu, bu durum çocuk şehitlerin sayısının artmasına neden olacak." dedi.

Sivil Savunma Sözcüsü, "Kurban Bayramı'nda dahi durmayan, masum çocukları bile hedef alan İsrail'in katliamlarının durdurulması için tüm dünyanın müdahale etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir eve düzenlenen İsrail bombardımanında 6 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir alanı İHA ile hedef alması sonucu 5, Deyr el-Belah kentindeki El-Durra Stadyumu yakınında yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı hedef aldığı saldırıda da 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

FARKLI BÖLGELERDE ÇOK SAYIDA SALDIRI

Nasır Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Han Yunus’un doğusundaki Beni Suheyla beldesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus’un batısındaki Emel Mahallesi'ne İsrail’e ait bir İHA tarafından düzenlenen saldırıda bir Filistinli öldü, bir diğeri yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Nezle bölgesine düzenlediği saldırıda 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık alanından kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da yer alan Faluca bölgesine İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir evi bombalaması sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirdi.



Kentin kuzeyindeki Saftavi Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin bir grup Filistinliyi hedef almasının ardından "Subhi" ailesinden 2 kişinin cenazesi Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Ebu Şerah bölgesinde İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alan saldırısında 3 kişi öldü.

Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun su tankerini bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

YARDIM DAĞITIM MERKEZİ YAKININDA BEKLEYENLERE ATEŞ AÇTILAR

İsrail ordusunun, Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtım merkezi yakınında bekleyen sivillere ateş açması sonucu 8 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Mevasi'de İsrail'in bir evi bombalaması sonucu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.



Han Yunus'un kuzeybatısındaki Asda bölgesinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu 1 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Kentin batısındaki Bir Zennun bölgesinde İsrail ordusuna ait İHA saldırısında bir kız çocuğu yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu. Mevasi'de İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalaması sonucu en az 1 kişi öldü. Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Han Yunus'ta binaları havaya uçurduğunu söyledi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır