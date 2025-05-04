İsrail'in katliamı: Gazze’de yaşamını yitirenlerin sayısı 52 bin 535'e yükseldi
İsrail'in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 535'e yükseldiği duyuruldu.
04.05.2025 16:19
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Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze’ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 52 bin 535’e, yaralı sayısının ise 118 bin 491'e yükseldiği ifade edildi. (DHA)
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