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İsrail'in katliamı: Gazze’de yaşamını yitirenlerin sayısı 52 bin 535'e yükseldi

İsrail'in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 535'e yükseldiği duyuruldu.

İsrail'in katliamı: Gazze’de yaşamını yitirenlerin sayısı 52 bin 535'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze’ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 52 bin 535’e, yaralı sayısının ise 118 bin 491'e yükseldiği ifade edildi. (DHA)

Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 535'e yükseldi - Dış Haberler - - Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze
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