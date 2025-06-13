İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da peş peşe patlamalar: ABD'den ilk açıklama

İsrail, İran'a yönelik hava saldırısı başlattı. İsrail hava sahası süresiz olarak sivil uçuşlara kapatıldı. İsrail yaptığı açıklamada nükleer ve askeri hedefleri vurduklarını aktardı. İsrail genelinde muhtemel bir saldırıya karşı uyarı olarak ülke genelinde alarmlar devreye girdi. Ülke genelinde tam faaliyet durumuna geçilmesine, temel sektörler hariç eğitim faaliyetleri ve toplantıların yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.
İsrail ordusu yaptığı açıklamada hedeflerinde nükleer ve askeri tesisler olduğunu aktardıpic.twitter.com/AZCtzbOJwV— Mynet (@mynet) June 13, 2025
03.45
Saldırı sonrasında Tahran'da yıkılan binaların olduğu aktarıldı.
03.40
ABD, İsrail'in saldırıyı kendilerinden yardım almadan gerçekleştirdiğini ifade etti.
03.30
İsrail ordusu, İran'a saldırıda hedeflerinde nükleer ve askeri hedeflerin olduğunu aktardı.
03.15
İsrail hava sahasını süresi olarak uçuşlara kapattı
03.10
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırı düzenlediklerini duyurdu.
03.07
İsrail'in saldırı tehditlerinin ardından Tahran'ın merkezinden en az 4 şiddetli patlama sesi duyulurken saldırının Tahran'ın batısında gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı.
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