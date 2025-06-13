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İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da peş peşe patlamalar: ABD'den ilk açıklama

İsrail, İran'a saldırı başlattı. İsrail hava sahası süresiz olarak uçuşlara kapatılırken İran'ın başkenti Tahran'da peş peşe patlamalar yaşandı. İsrail ordusu hedeflerinde nükleer ve askeri hedeflerin olduğunu açıkladı.

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da peş peşe patlamalar: ABD'den ilk açıklama
Recep Demircan

İsrail, İran'a yönelik hava saldırısı başlattı. İsrail hava sahası süresiz olarak sivil uçuşlara kapatıldı. İsrail yaptığı açıklamada nükleer ve askeri hedefleri vurduklarını aktardı. İsrail genelinde muhtemel bir saldırıya karşı uyarı olarak ülke genelinde alarmlar devreye girdi. Ülke genelinde tam faaliyet durumuna geçilmesine, temel sektörler hariç eğitim faaliyetleri ve toplantıların yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.

03.45

Saldırı sonrasında Tahran'da yıkılan binaların olduğu aktarıldı.

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03.40

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

ABD, İsrail'in saldırıyı kendilerinden yardım almadan gerçekleştirdiğini ifade etti.

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03.30

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu, İran'a saldırıda hedeflerinde nükleer ve askeri hedeflerin olduğunu aktardı.

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03.15

İsrail hava sahasını süresi olarak uçuşlara kapattı

03.10

İSRAİL SALDIRI BAŞLATTIĞINI DUYURDU

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırı düzenlediklerini duyurdu.

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03.07

İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

İsrail'in saldırı tehditlerinin ardından Tahran'ın merkezinden en az 4 şiddetli patlama sesi duyulurken saldırının Tahran'ın batısında gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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