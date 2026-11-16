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Marmaris’te uyuşturucu operasyonları: 7 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 7’si tutuklandı. Aramalarda uyuşturucu maddeler, 45 kök Hint keneviri ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Marmaris’te uyuşturucu operasyonları: 7 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü. 1-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVDE KURULAN ÇADIRDA KENEVİR YETİŞTİRİLDİĞİ BELİRLENDİ

Operasyonlarda yapılan aramalarda bir evin içerisine kurulan çadırda Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Aramalarda 258 adet sentetik ecza, 10 gram kokain, 6,66 gram metamfetamin, 68,96 gram esrar, 4,39 gram reçine esrar ve 45 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca bir ruhsatsız silah ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 900 liraya el konuldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla uyuşturucu
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