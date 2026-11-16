Düzce'de sürücüler dikkat! O yol 11 saatliğine trafiğe açılıyor

Düzce Belediyesi tarafından Aydınpınar Caddesi’nde yürütülen asfalt çalışmaları devam ediyor. Aziz Yıldırım Kavşağı ile Darıcı Sapağı arasındaki güzergahta gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 750 metrelik bölümde asfalt serimi yapılıyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde bölgede ikamet eden vatandaşların rahatsız olmaması ve sabah saatlerinde yaşanabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla çalışmalara kısa süreli ara verileceği bildirildi.

GEÇİCİ OLARAK ARAÇ TRAFİĞİNE AÇILACAK

Bu kapsamda Aydınpınar Caddesi, 15 Kasım saat 23.00’ten 16 Kasım sabahı saat 10.00’a kadar geçici olarak araç trafiğine açılacak.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır