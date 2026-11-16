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Suudi Arabistan'a saldırdılar! Husiler: "Havalimanı, finans merkezi ve petrol tesislerini hedef aldık"

Yemen'de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da iki petrol pompa istasyonu, Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve finans merkezini hedef aldıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan'a saldırdılar! Husiler: "Havalimanı, finans merkezi ve petrol tesislerini hedef aldık"

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Seri, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile finans merkezini 2 balistik füze, "Petroline" olarak da bilinen Doğu-Batı boru hattı üzerindeki 5 ve 6 numaralı petrol pompa istasyonlarını da iki insansız hava aracıyla (İHA) vurduklarını belirtti.

Suudi Arabistan a saldırdılar! Husiler: "Havalimanı, finans merkezi ve petrol tesislerini hedef aldık" 1

"2 FÜZEYİ İMHA ETTİK"

Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine atılan 2 balistik füze ile 6 İHA'yı imha ettiklerini belirtmişti.
Suudi Arabistan a saldırdılar! Husiler: "Havalimanı, finans merkezi ve petrol tesislerini hedef aldık" 2

Maliki, balistik füzelerin Riyad'ı, İHA'ların ise Mekke, Medine ve Eş-Şarkiyye bölgelerini hedef aldığını ifade etmişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Husiler
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