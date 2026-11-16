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Nevşehir’de yolcu otobüsü ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Nevşehir’de yolcu otobüsünün aniden yola çıkan ata çarpması sonucu meydana gelen kazada yedek şoför hayatını kaybederken, otobüs şoförü ve 1 yolcu yaralandı. Kazada at da telef oldu.

Nevşehir’de yolcu otobüsü ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Kayseri-Nevşehir yolu Ürgüp Sarıhıdır kavşağında, Ulaşlı ve Çökek köyleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri’den İzmir’e gitmekte olan bir turizm firmasına yolcu otobüsü, Nevşehir istikametine seyir halindeyken Sarıhıdır kavşağı yakınlarında aniden yola çıkan ata çarptı.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çarpmanın şiddetiyle at telef olurken, otobüs şoförü O.A., yedek şoför Abdullah Gül ve 1 yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan yedek şoför Abdullah Gül, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otobüs şoförü O.A. ile yolcunun tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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kaza yol
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