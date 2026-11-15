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Türkiye İklim Okulu "gastronomi" ve "sıfır atık" etkinlikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekti

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Türkiye İklim Okulu "gastronomi" ve "sıfır atık" etkinlikleriyle ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu.

Türkiye İklim Okulu "gastronomi" ve "sıfır atık" etkinlikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekti

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, COP31 kapsamında oluşturulan Türkiye İklim Okulu, "gastronomi" ve "sıfır atık" temalı etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Şeflerin katılımıyla gerçekleştirilen gıda atıklarının yeniden değerlendirilmesine yönelik atölye çalışmaları ilgi gördü.

Türkiye İklim Okulunda şefler ve gastronomi uzmanlarının katılımıyla "Anadolu'nun Bereketinden Geleceğin Mutfağına: Sürdürülebilir Gastronomi" etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye İklim Okulu "gastronomi" ve "sıfır atık" etkinlikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekti 1

COP31 organizasyonunda sürdürülebilirlik konusunda yürütülen çalışmaların aktarıldığı etkinlikte konuşmacılar, gıda atıklarının değerlendirilmesi ve israfın önlenmesine yönelik bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte konuşmacılar, geleneksel üretim modellerinin terk edilmemesinin önemi, bilinçli tüketici davranışları ve gıda üretiminde tarımsal ilaçların bilinçsiz kullanımının doğurabileceği sonuçlarla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Türkiye İklim Okulu "gastronomi" ve "sıfır atık" etkinlikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekti 2

Türkiye İklim Okulunun Yaşayan Okul ve İklim Deneyim alanlarında şeflerin ve öğrencilerin katılımıyla "Atığa Yeni Hayat Ver", "Mutfakta Sıfır Atık: Atıktan Lezzete İleri Dönüşüm" ve "Gastronomi" atölye etkinlikleri düzenlendi.

Atölye etkinliklerinde bayat ekmekten fasulye paçası ve narenciye kabuğundan pankek yapıldı. "Sıfır Atık, Sürdürülebilir Gelecek" anlayışıyla düzenlenen atölyelerde, gıda israfının önlenmesi, mutfaklarda kaynakların verimli kullanılması, gıda atıklarının yeniden değerlendirilmesi ve çevre dostu mutfak uygulamalarına yönelik farkındalık oluşturuldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Türkiye İklim Okulunu ziyaret ederek alanı gezdi ve yürütülen atölye çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Türkiye İklim Okulu ayrıca "Yaşayan Laboratuvardan Sürdürülebilir Geleceğe: Cezeri" etkinliğine de ev sahipliği yaptı.

Eğitimcilerin ve uzman isimlerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte sınıflarda enerji tasarrufu, yenilikçi teknolojilerin nasıl uygulanacağı ve nasıl sürdürüleceği, erdem-değer-eylem kavramlarının uygulamalı şekilde sınıfın içine, atölyenin içine nasıl entegre edilebileceği konuşuldu.

Etkinlikte eğitimciler, öğrencilerin karşılaştıkları bir problemi sınıf içinde nasıl çözebilecekleri noktasında verilen senaryo temelli eğitimlerle ilgili bilgi verdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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cop31
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