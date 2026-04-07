İsrail İran halkına saat verdi! 'Acil' diyerek uyardılar

İsrail ordusu, yeni saldırı uyarısında bulunarak İran halkına yerel saat 21.00'e (TSİ 19.30) kadar trenlerden uzak durmaları çağrısı yaptı.

'ACİL UYARI'

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'da demiryolları ve trenlere yönelik yeni saldırı uyarısında bulundu. İsrail ordusunun Farsça hesabından, "İran'daki tren kullanıcılarına ve yolcularına acil uyarı" başlığıyla yapılan uyarıda, "Güvenliğiniz için İran saatiyle 21.00'e kadar tren kullanmaktan ve trenle seyahat etmekten kaçının. Trenlerde ve demiryolu hatlarının yakınında bulunmanız hayatınızı riske atıyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır