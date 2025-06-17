İsrail İran savaşında yeni cephe! Perde arkasında onlar var! Birim: 8200

Dünya, İsrail ile İran arasındaki savaşı yakından takip etmeye devam ederken savaş her türlü alanda devam ediyor. Artık sadece füzeler ve hava saldırıları değil, dijital saldırılar da başladı. Son günlerde yaşanan gelişmeler, savaşın artık siber ve psikolojik boyutlara da taşındığını gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, ülke genelinde vatandaşların telefonlarına sahte acil durum mesajları gönderildiğini açıkladı.

İRAN BAĞLANTILI GRUPLAR SIZDIRDI: TAKLİT ETTİLER

Hükümetin “Oref Alert” sistemi taklit edilerek gönderilen bu mesajlarda, “Sığınaklarda terör saldırısı olasılığı var. İkinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaktan kaçının.” ifadeleri yer aldı.

Yetkililer, bu mesajların halkı paniğe sürüklemeyi hedefleyen bir psikolojik harekat unsuru olduğunu ve İran bağlantılı gruplar tarafından sızdırıldığını öne sürdü.

İRAN'DA DA SİBER SALDIRI

İran’da Devrim Muhafızları Ordusu ve ordu ile bağlantıları olan ve ülkenin en eski finans kurumlarından biri olan Sepah Bankası’na yönelik siber saldırıyı “Yırtıcı Serçe” isimli hacker grubu üstlendi.

Iran International haber sitesinin aktardığına göre, hacker grubu bankadaki “tüm verileri imha ettiklerini” ileri sürdü.

Bugün erken saatlerde İran basınına yansıyan haberlerde, bankanın pek çok şubesinin kapalı olduğu belirtilmiş, müşterileri hesaplarına ulaşamadıklarından şikayet etmişti.

Sepah bankasının yanı sıra, her ikisi de İran ordusu ile bağlantılı olan Kosar ve Ansar bankalarının verdiği kartların da çalışmadığı belirtilmişti. Hem Sepah hem de Ansar bankası, aynı zamanda ABD’nin yaptırım listesinde bulunuyor.

GÖZLER İSRAİL'İN HAMLESİNE ÇEVRİLDİ

İsrail'in İran'da onlarca kilit isme suikast düzenlemesi dikkatleri İsrail istihbaratına çevirdi.

Birim 8200 adlı elektronik istihbarat grubunun İran'daki suikastlarda kilit rol oynadığı ifade ediliyor.

Bu istihbarat birimi, dijital saldırılara da yanıt verebilir.

"BİRİM 8200" NASIL ÇALIŞIYOR?

İran'a yönelik üst düzey suikastların istihbaratını İsrail haber alma teşkilatının gizli unsurlarından "Birim 8200"ün topladığı iddia edildi.

Tahran'da geçen yıl suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye'nin izlenmesi ve Hizbullah'ın çağrı cihazlarının patlatılmasında da rol alan birimin, 20 üst düzey iranlı komutanın öldürülmesini ve 14 nükleer bilimcinin adreslerinin tespit edilmesini de sağladığı belirtiliyor.

İSRAİL'İN ELEKTRONİK CASUSLARI

1940'lı yıllarda kurulan Birim 8200, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin elektronik sinyal toplama, kod çözme ve elektronik casusluktan sorumlu istihbarat teşkilat birimi olarak tanımlanıyor.

İsrail ordusunda elektronik savaşa liderlik etmekten sorumlu olan bu birim dünyadaki ilk teknik istihbarat teşkilatı olarak değerlendiriliyor.

ELEKTRONİK HARP NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?

Birimin suikast öncesinde hedeflerin cep telefonu trafiği, sosyal medya geçmişi, e-posta kayıtları ve seyahat rotalarını incelediği, operasyon sırasında ise Drone'ları kontrol ettiği, sinyal karıştırma gibi elektronik harp yürüttüğü belirtiliyor.

5 bin ila 8 bin personele sahip Birim 8200'ün kriptografi konusunda dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarından birine sahip olduğu biliniyor.

İRAN'IN SİBER SALDIRILARI DA YÜZDE 700 ARTTI

İsrail merkezli siber güvenlik firması Radware’in verilerine göre, İsrail’in İran’a yönelik operasyon başlattığı 13 Haziran’dan bu yana ülkeye yönelik siber saldırılarda yüzde 700 oranında artış yaşandı.

Bu saldırılar arasında hükümet siteleri, bankalar, telekomünikasyon şirketleri ve enerji altyapısı gibi hayati öneme sahip kurumlar hedef alındı.

Radware, savaşın uzaması halinde siber saldırıların artarak devam edeceği uyarısında bulunuyor.

"DAHA ORGANİZE ÇALIŞIYORLAR"

Google Cloud Security yetkilileri de mevcut savaş ortamında İran bağlantılı hacker gruplarının daha organize ve agresif şekilde hareket ettiğini belirtiyor.

Savaşın geleneksel cephelerinden farklı olarak siber saldırılar, hem fiziksel mesafeyi hem de uluslararası sınırları aşarak daha geniş bir etki alanı yaratıyor.

SAVAŞIN SEYRİ DEĞİŞEBİLİR

Tüm bu gelişmeler, İsrail-İran çatışmasının dijital çağın tüm araçlarını kapsayan bir mücadeleye dönüştüğünü gösteriyor.

Siber alanın önümüzdeki günlerde savaşın seyrini belirleyebilecek yeni bir cephe haline gelmesi bekleniyor. (NTV)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır