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İsrail kabinesinin Gazze'ye gıda ambargosuna devam kararı aldı, bakanlar arasında tartışma çıktı

İsrail'de Gazze Şeridi'ne insani yardım ambargosu ve saldırıların ele alındığı kabine toplantısında, Tel Aviv yönetiminin 52 gündür sürdürdüğü insani yardım ambargosunu devam ettirme kararı alındığı belirtildi. Diğer yandan, Kabine Toplantı'nda İsrail Adalet Bakanı ile Genelkurmay Bakanı arasında gıda ambargosu tartışması çıktı.

İsrail kabinesinin Gazze'ye gıda ambargosuna devam kararı aldı, bakanlar arasında tartışma çıktı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı insani yardım ambargosunun yalnızca "Hamas'a ulaşmayacağı garanti edildikten sonra" kaldırılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

İsrail, 2 Mart'tan itibaren 2 milyondan fazla Filistinlinin soykırımla mücadele ettiği Gazze Şeridi'ne herhangi insani yardım, yakıt veya ilaç girişine izin vermiyor.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye her türlü yardım malzemesi girişini engellediğini belirterek bunun Gazze halkı üzerindeki etkisinin korkunç olduğu konusunda uyarıyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ise Gazze'de yayılan açlığın çocuklar üzerindeki etkisinin "dramatik" olduğunu ifade etmişti.

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Adalet Bakanı Yariv Levin

ADALET BAKANI LEVİN'DEN GENELKURMAY BAŞKANI ZAMİR'E SERT SÖZLER

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Adalet Bakanı Yariv Levin'in dün gece yapılan kabine toplantısında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e sert sözlerle yüklendiği bildirildi.

KAN'a göre, Adalet Bakanı Yariv Levin, Gazze Şeridi'ne insani yardım ambargosunu kaldırmaları halinde yardımların dağıtımında İsrail ordusunun rol alması fikrine karşı çıkan Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e çıkıştı.

Zamir'i kararlara itaat etmemekle suçlayan Bakan Levin, "Bize, 'Kararları siz vereceksiniz, kararları siz vereceksiniz' dedikten sonra kararlar alındığında 'Bu görevi yerine getirmeyeceğiz' diyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Salı yapılan Güvenlik Kabinesi toplantısında, aşırı sağcı Bakan Betzalel Smotrich, Zamir ile Katz arasındaki tartışmaya sinirlenerek genelkurmay başkanını azarlamıştı.

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Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir

SMOTRİCH, BAR'I PROTESTO EDEREK KABİNE TOPLANTISINI TEKRAR TERK ETTİ

Aşırı sağcı Bakan Smotrich'in dünkü kabine toplantısını, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar konuşurken protesto için Güvenlik Kabinesi toplantısında yaptığı gibi terk ettiği bildirildi.

Maariv gazetesi, salı günü düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında, Bar konuşmaya başladığında Betzalel Smotrich'in salonu terk ettiğini, Zamir'i de sert sözleriyle provoke ettiğini aktarmıştı.

GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 62 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 375 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 439'a, yaralıların sayısının da 117 bin 416'ya yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

(AA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İsrail gazze şeridi gıda
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