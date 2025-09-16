İsrail katliamına devam ediyor! Gazze'ye kara harekatı başlatıldı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki katliamlarına devam ediyor. İsrail bugün düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 49 Filistinliyi öldürdü.

İsrail hava saldırılarının ardından Gazze Şehri'ni işgal etmek için kara harekatını başlattı.

ABD'DEN AÇIKLAMA

Gece yarısı başlayan harekat ile ilgili olarak ABD'li bir yetkili, "Trump yönetimi İsrail'i durdurmayacak ve Gazze'deki savaşla ilgili kendi kararını vermesine izin verecek." dedi.

Bir başka yetkili ise "Bu Trump'ın savaşı değil, Bibi'nin savaşı ve bundan sonra ne olursa olsun o sorumlu olacak." açıklamasını yaptı.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 425'E YÜKSELDİ

İsrail’in ablukaya aldığı Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 3 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmesiyle aynı nedenden ölenlerin sayısı 425’e yükseldi.