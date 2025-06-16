İsrail kritik isimleri öldürmeye devam ediyor! İran'ın üst düzey 3 yöneticisi daha hayatını kaybetti

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Fox News’e verdiği röportajda İran Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Muhammed Kazımi ve yardımcısının Tahran’daki bir hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

“Cesur pilotlarımız şu anda Tahran semalarında; askeri ve nükleer hedefleri vuruyoruz” diyen Netanyahu, operasyonun İran güvenlik yapısının merkezine yönelik olduğunu belirtti.

Bu açıklamayla eş zamanlı olarak İsrail, İran’ın kuzeydoğusundaki Meşhed Havalimanı’nı bombaladı.

Devrim Muhafızları’na ait bir askeri nakliye uçağı imha edildi. İsrail ordusu, saldırının İran’ın lojistik kapasitesini hedeflediğini bildirdi.

İsrail’in bu hamlesi, İran’ın hafta sonu boyunca onlarca füze ve SİHA ile gerçekleştirdiği saldırılara yanıt niteliğinde geldi.

İran saldırılarında 11 İsrailli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı. Tahran yönetimi ise eylemlerini “meşru müdafaa” olarak savundu.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır