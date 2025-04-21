İsrail muhalefetinden "Netanyahu ülkenin güvenliğine zarar veriyor" çıkışı

Haaretz gazetesinin haberine göre, muhalefetteki Gelecek Var, Ulusal Birlik, İsrail Evimiz ve Demokratlar partilerinin liderleri Yair Lapid, Benny Gantz, Avigdor Liberman ve Yair Golan Şin-Bet şefi Ronen Bar’ın İsrail Yüksek Mahkemesi'ne verdiği yazılı ifadesinin ardından toplantı yaptı.

Parti liderlerinden yapılan ortak açıklamada, "Şin-Bet şefinin yeminli ifadesine göre, başbakanın davranışı geleceğimizi ve varlığımızı tehlikeye atıyor ve devletin güvenliğine zarar veriyor." ifadelerine yer verildi.

Muhalefet liderlerinin son gelişmeleri görüşmek üzere acil bir Meclis toplantısı için ortak talepte bulunmak da dahil olmak üzere bir dizi ortak eylemde bulunacağı bildirildi.

Demokratlar'ın lideri Yair Golan, X hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun İsrail'in güvenliğine, hukukun üstünlüğüne ve bildiğimiz şekliyle devletin varlığına doğrudan bir "tehdit" olduğunu vurguladı.

"FİİLİ BİR DARBE" GERÇEKLEŞTİRDİ

Golan, Şin-Bet liderinin yazılı ifadesinde dile getirdiği hususların İsrail demokrasisi için bir "acil durum alarmı" olduğunu belirterek, "Başbakan (Netanyahu), Şin-Bet şefinden devlete sadakat yerine kişisel sadakat talep etti. Gizli servisi sivil halka karşı kullanmasını, İsrail Yüksek Mahkemesi'ne yalan söylemesini ve hukukun üstünlüğünü kendi kişisel çıkarlarına göre eğmesini istedi." dedi.

Ayrıca Golan, Netanyahu'nun liderliğindeki aşırı sağı hükümetin "fiili bir darbe" gerçekleştirdiğini öne sürdü.

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise X hesabından, Şin-Bet şefi Bar'ın dile getirdiği hususların devlet soruşturma komisyonunun kurulmasını gerektiren ciddi bulgular olduğunun altını çizdi.

ŞİN-BET ŞEFİNE BASKI YAPTI

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, hükümet tarafından görevden alınmasına ilişkin Yüksek Mahkeme'ye bugün sunduğu yazılı ifadesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisinden hükümet karşıtı gösterilere katılanlar hakkında bilgi toplamasını ve bu protestolara öncülük eden isimlerin bilgilerini vermesini istediğini açıkladı.

Netanyahu'ya bağlı kalma ve herhangi bir yasal kriz durumunda "Yüksek Mahkeme yerine Başbakan'a itaat etme beklentisi" yüzünden görevden alındığını savunan Bar, Netanyahu'nun kendisinden Şin-Bet'in olanaklarını kullanarak hükümet karşıtı gösterilere katılanlar hakkında bilgi toplamasını ve bu protestolara öncülük eden isimlerin bilgilerini vermesini istediğini aktardı.

Şin-Bet Direktörü, Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasında "güvenlik gerekçesiyle" ifade vermesini geciktirecek bir belgeyi imzalamayı reddettiğini kaydetti.

Netanyahu, geçen ay Şin-Bet Direktörü Bar ile görüşerek hükümetin kendisini görevden alacağını bildirmiş, kararını zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 8 Nisan'da Bar'ın görevden alınma kararını durdurmuştu.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır