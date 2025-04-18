İsrail ordusu Gazze'de sivillere ait evleri vurdu: En az 18 ölü, çok sayıda yaralı

Gazze’de ateşkesi bozarak soykırım niteliğindeki katliamlarına yeniden hız kazandıran İsrail, sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu son olarak Han Yunus şehrinin doğusundaki Bani Süheyla bölgesinde yaşayan Baraka ailesinin evini bombaladı. Saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti. Cibaliye Mülteci Kampı’nın doğusunda bulunan Tel al-Zaatar bölgesinde ise Nasiyo ailesinin evi İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 kişi yaşamını yitirdi. Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırılar nedeniyle meydana gelen yıkım ve yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı.

İSRAİL SALDIRILARINDA EN AZ 51 BİN 65 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Gazze’deki ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozan İsrail, katliamlarına yeniden hız kazandırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 51 bin 65’e ulaştığı bildirilmişti. En az 116 bin 505 kişinin ise yaralandığı aktarılmıştı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır