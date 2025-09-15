HABER

İsrail ordusu, Gazze kentinde 20 katlı bir binayı yerle bir etti

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında, etrafında çadırların da bulunduğu 20 katlı "El-Gıfari Kulesi" isimli binayı vurdu.

İsrail ordusu, Gazze kentinde 20 katlı bir binayı yerle bir etti

Gazze kentini işgal planı kapsamında çok katlı binaları yıkmaya devam eden İsrail ordusu, Gazze kentinin en yüksek binalarından El-Gıfari Kulesi'ni de yerle bir etti.

Saldırıdan kısa süre önce İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Limanı ve Rimal Mahallesi sakinlerine, özellikle "kırmızı renkle işaretlenen" El-Gıfari Kulesi" ve çevresindeki çadırları vuracakları tehdidinde bulundu.

Binanın içinde veya çevresinde "Hamas'a ait terör altyapılarının" bulunduğunu iddia eden Adraee, binanın ve çevresindeki çadırların derhal boşaltmasını istedi.

İsrail Ordu Sözcüsünün paylaşımından kısa bir süre sonra, saldırı uyarısı yapılan bina İsrail ordusunca bombalandı.

İsrail ordusu, söz konusu binanın çevresindeki bazı evleri de yerle bir etti.

Bölgedeki yaklaşık bir kilometrekarelik alan siyah dumanla kaplanırken, saldırı bölge sakinleri arasında büyük paniğe neden oldu.

Gazze kentinin en yüksek binası olarak bilinen 20 katlı "El-Gıfari Kulesi" içinde, Filistinli ailelere ait yüzlerce dairenin yanı sıra medya kuruluşlarının, medya prodüksiyon şirketlerinin ve diğer ticari işletmelerin ofisleri de bulunuyordu. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İsrail Gazze
En Çok Aranan Haberler

