İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah'a hava saldırıları düzenledi

İsrail basını, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Haberde, saldırının ‘Hamas unsurlarının ateşkes şartlarını ihlal etmesi’ üzerine gerçekleştirildiği öne sürüldü. Olay üzerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve kurmay kademesiyle durum değerlendirmesi yapacağı kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada ise anlaşmada kararlaştırılan her maddeyi, özellikle Gazze’nin tüm bölgelerinde sağlanacak ateşkesi eksiksiz yerine getirme konusunda tam taahhütte bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, "Gazze’nin güneyindeki Refah bölgesinde herhangi bir olay veya çatışma yaşandığına dair bilgimiz yok. Bu bölgeler, işgal güçlerinin kontrolünde bulunan ‘kırmızı bölgeler’ olarak tanımlanmaktadır. Bu yılın mart ayında savaşın yeniden başlamasından bu yana orada kalan gruplarımızla bağlantı kesildi. O tarihten itibaren onların hayatta olup olmadıklarına dair bize hiçbir bilgi ulaşmadı. Bu nedenle, bu bölgelerde yaşanan herhangi bir olayla ilgimiz yoktur. Hala hayatta biri varsa bile oradaki mücahitlerimizle iletişim kuramıyoruz" ifadeleri kullanıldı.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır