HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah'a hava saldırıları düzenledi

İSRAİL ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde İsrail askerlerine ateş açıldığı iddiasıyla hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah'a hava saldırıları düzenledi

İsrail basını, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Haberde, saldırının ‘Hamas unsurlarının ateşkes şartlarını ihlal etmesi’ üzerine gerçekleştirildiği öne sürüldü. Olay üzerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve kurmay kademesiyle durum değerlendirmesi yapacağı kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada ise anlaşmada kararlaştırılan her maddeyi, özellikle Gazze’nin tüm bölgelerinde sağlanacak ateşkesi eksiksiz yerine getirme konusunda tam taahhütte bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, "Gazze’nin güneyindeki Refah bölgesinde herhangi bir olay veya çatışma yaşandığına dair bilgimiz yok. Bu bölgeler, işgal güçlerinin kontrolünde bulunan ‘kırmızı bölgeler’ olarak tanımlanmaktadır. Bu yılın mart ayında savaşın yeniden başlamasından bu yana orada kalan gruplarımızla bağlantı kesildi. O tarihten itibaren onların hayatta olup olmadıklarına dair bize hiçbir bilgi ulaşmadı. Bu nedenle, bu bölgelerde yaşanan herhangi bir olayla ilgimiz yoktur. Hala hayatta biri varsa bile oradaki mücahitlerimizle iletişim kuramıyoruz" ifadeleri kullanıldı.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da dolmuş minibüs kaldırıma çarptı: 2 yaralıSamsun’da dolmuş minibüs kaldırıma çarptı: 2 yaralı
Düzce, Sakarya ve Bolu... Sonbaharın tonları doğayı renklendirdiDüzce, Sakarya ve Bolu... Sonbaharın tonları doğayı renklendirdi

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gece yarısı kabusu! 2 kişiyi katletti, 2 polis 5 vatandaşı yaraladı

Gece yarısı kabusu! 2 kişiyi katletti, 2 polis 5 vatandaşı yaraladı

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası çok konuşulacak iddia!

Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası çok konuşulacak iddia!

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Murat Ülker artık Türkiye'nin en zengin ismi değil! Zirvenin yeni sahibi ünlü iş adamı oldu

Murat Ülker artık Türkiye'nin en zengin ismi değil! Zirvenin yeni sahibi ünlü iş adamı oldu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.