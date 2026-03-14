İsrail ordusu: "İran'ın batı ve orta kesimlerine 400 dalga saldırı gerçekleştirdik"

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran’ın batı ve orta kesimlerine 28 Şubat’tan bu yana 400 dalga saldırı gerçekleştirdiklerini ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, İran’a yönelik saldırıların yoğunlaşmaya devam ettiği kaydedildi. İsrail savaş uçaklarının batı ve orta kesimlerinde İran’a ait 200’den fazla altyapı hedefini vurduğu belirtilen açıklamada, fırlatılmaya hazır balistik füze rampalarının, hava savunma sistemlerinin ve silah depolarının da hedef alındığı iddia edildi. Açıklamada, İran’ın batısında ateş, savunma ve üretim birimleri operatörlerini hedef alarak 400’ncü saldırı dalgasının tamamlandığı belirtildi.

ÜST DÜZEY İSTİHBARAT YETKİLİLERİNİ HEDEF ALDIĞI İDDİASI

Öte yandan İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) savaşı yürüten birimi olan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın üst düzey istihbarat yetkililerini hedef aldıklarını ileri sürdü.

Hatemu'l Enbiya Karargahı İstihbarat Dairesi'nin üst düzey yetkilileri Abdullah Celalineseb ve Emir Şeriat'ın düzenlenen saldırıda öldürüldüğü öne sürülen açıklamada, bu iki ismin İran'a saldırılar başladığında öldürülen İstihbarat Dairesi Başkanı Salih Esedi'nin yerine atandığı iddia edildi.

Açıklamada, Celalineseb ve Şeriat'ın İran istihbaratı açısından kilit figürler olduğu ve İran yönetiminin üst kadrosuna yakın oldukları savunuldu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Afganistan, sınır çatışmalarında 14 Pakistan askerinin öldüğünü açıkladıAfganistan, sınır çatışmalarında 14 Pakistan askerinin öldüğünü açıkladı
AB, Rusya’ya yönelik yaptırımların süresini uzattıAB, Rusya’ya yönelik yaptırımların süresini uzattı

En Çok Okunan Haberler
İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

