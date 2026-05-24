CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesi... Mahmut Tanal gözyaşlarına hakim olamadı: "AK Parti'yi yine kurtardın Kemal Bey"

CHP Genel Merkezi'nde hareketli anlar yaşandı. Polis ekipleri, biber gazı kullandıktan sonra CHP binasına girerken, Özgür Özel de genel merkezden ayrıldı.

TANAL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

O anlarda sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda, polis müdahalesinin ardından olay yerinde bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"HANİ KEMAL BEY HALKIN UMUDUYDU?"

Söz konusu videoya göre, Mahmut Tanal, "Hani hukuk devletiydik, hani Kemal Bey genel başkanımızdı? Hani halkın umuduydu? AK Parti’nin umudu oldu Kemal Bey, bu yetti mi sana, için rahatladı mı? AK Parti'yi yine kurtardın Kemal Bey." ifadelerini kullandı.