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DOA sistemine yoğun ilgi! 5 günde 7,6 milyon ambalaj toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz'da hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi kapsamında ilk 5 günde 7 milyon 600 bin ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Sistemin 81 ilde yaygınlaşmasıyla ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı hedefleniyor.

DOA sistemine yoğun ilgi! 5 günde 7,6 milyon ambalaj toplandı
Nilgün Arabacı

Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başlanan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, uygulamanın ilk beş gününe ilişkin verileri paylaşarak geri dönüşümde önemli bir eşiğin aşıldığını duyurdu.

AMBALAJ BAŞINA TEŞVİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen DOA sistemiyle, plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade eden vatandaşlara her ambalaj için 1 TL depozito teşviki veriliyor.

DOA sistemine yoğun ilgi! 5 günde 7,6 milyon ambalaj toplandı 1

MURAT KURUM İSTATİSTİKLERİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Murat Kurum, "DOA artık yeni alışkanlığımız" ifadelerini kullanarak uygulamanın her geçen gün daha fazla benimsendiğini belirtti.

Kurum paylaşımında, "5'inci günde DOA ile topladığımız ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı. Atmıyor, dönüştürüyor; çevremizi korurken hem kendi cebimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz." dedi.

Sistem kapsamında vatandaşlar, DOA logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade makinelerine teslim ederek hem depozito bedelini geri alıyor hem de geri dönüşüm sürecine katkıda bulunuyor.

DOA sistemine yoğun ilgi! 5 günde 7,6 milyon ambalaj toplandı 2

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) mobil uygulaması üzerinden en yakın iade noktaları görüntülenebiliyor. İade işleminin ardından kazanılan tutar, uygulamadaki dijital cüzdana aktarılıyor. Kullanıcılar biriken bakiyeyi banka hesaplarına transfer edebiliyor, ATM'lerden nakit olarak çekebiliyor veya anlaşmalı iş yerlerinde alışverişlerinde kullanabiliyor.

Bakanlık, sistemin 81 ilde tam kapasiteyle uygulanmasıyla birlikte yılda yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırılmasını ve ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar lira katkı sağlanmasını hedefliyor.

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Murat Kurum
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