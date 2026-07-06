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Xiaomi 18 Pro Max'in pil kapasitesi için yeni bilgiler sızdırıldı

Xiaomi 18 Pro Max'in eylül ayında tanıtılması beklenirken, akıllı telefonun batarya detayları sızdırıldı. İşte Xiaomi 18 Pro Max batarya kapasitesi sızıntısı...

Xiaomi 18 Pro Max'in pil kapasitesi için yeni bilgiler sızdırıldı
Enes Çırtlık

Amiral gemisi telefonlarda pil kapasitesi yarışı yeni bir eşiğe taşınıyor olabilir: Yeni bir sızıntıya göre Xiaomi 18 Pro Max, 8.000 mAh'ı aşan kapasiteye sahip bir pil taşıyacak. Xiaomi 18 Pro serisinin bu eylülde Çin'de tanıtılması bekleniyor; söylenti aşamasındaki bu lansman öncesinde ortaya çıkan sızıntı, serinin en üst modelinin pil detaylarını gündeme getirdi. Bilgiyi, sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station, Weibo üzerinden paylaştı.

8.000 MAH ÜZERİ PİL VE 100W ŞARJ DESTEĞİ

Digital Chat Station'ın aktardığına göre Xiaomi 18 Pro Max, kapasitesi 8.000 mAh'ı aşan bir pile sahip olacak. Bu, günümüz amiral gemilerinde alışılan kapasitelerin belirgin biçimde üzerinde bir değere işaret ediyor ve doğrulanırsa cihazın pil ömrü açısından iddialı bir konuma yerleşeceği anlamına geliyor.

Telefonun ayrıca 100W kablolu şarjı ve kablosuz şarjı destekleyeceği belirtiliyor. Yani büyük pil, yüksek hızlı kablolu şarj desteğiyle birlikte anılıyor; kablosuz şarjın hızına dair ise bir bilgi paylaşılmış değil.

2 NM İŞLEMCİ İDDİASI YİNELENDİ

Sızıntının dikkat çeken bir yanı, daha önce dile getirilen bazı özellikleri de yinelemesi. Bunların başında 2 nm üretim sürecine sahip bir yonga seti geliyor; bunun büyük olasılıkla Qualcomm'un yolda olan Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'su olacağı ifade ediliyor.

Xiaomi 18 Pro Max in pil kapasitesi için yeni bilgiler sızdırıldı 1

Bu ifadelerin tamamının iddia düzeyinde olduğunu ve Qualcomm cephesinden söz konusu çipe dair resmi bir duyuru bulunmadığını hatırlatmakta fayda var.

ÇİFT 200 MP KAMERA VE DÜZ EKRAN

Cihaza dair aktarılan diğer özellikler de üst segment beklentisini güçlendiriyor. Xiaomi 18 Pro Max'in ince çerçeveli düz bir ekranla geleceği; kamera tarafında 200 MP çözünürlüklü LOFIC ana kamera ve yine 200 MP çözünürlüklü periskop telefoto kamera taşıyacağı öne sürülüyor.

Bunlara ek olarak çift hoparlör ve selefinden daha büyük bir titreşim motoru da iddialar arasında yer alıyor.

RESMİ DOĞRULAMA İÇİN EYLÜL BEKLENİYOR

Tüm bu özellikler şimdilik tek bir sızıntı kaynağının paylaşımına dayanıyor; Xiaomi cephesinden ne pil kapasitesine ne de diğer donanım detaylarına dair resmi bir açıklama var. Serinin eylülde Çin'de tanıtılması beklentisi de henüz söylenti düzeyinde. İddiaların ne kadarının doğru çıktığı, cihaz resmi olarak sahneye çıktığında netleşecek.

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Çin akıllı telefon Xiaomi pil batarya eylül telefon
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