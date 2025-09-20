HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenledi

İsrail ordusu, kuzey başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da farklı bölgelere baskınlar düzenledi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenledi

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde İsrail'in baskınlarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kabatiye, Caba, Zebabde ve Cenin kentinin güneyindeki bölgeler başta olmak üzere pek çok bölgeye saldırı düzenledi.

Kabatiye beldesinin sokaklarında konuşlanan İsrail güçleri, bölge sakinlerine ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attı.

Caba beldesinde ise İsrail ordusuna ait piyade birlikleri, sokaklarda asılı hayatını kaybetmiş Filistinlilere ait afişleri yırttı.

Zebabde beldesinde ise İsrail askerleri, Filistinlilerin üzerine ateş açtı.

Batı Şeria'nın kuzeyinde ise İsrail ordusu Nablus kenti çevresindeki askeri birlikleri ve uygulamaları arttırdı.

Nablus'un batısındaki Deyr Şeref askeri kontrol noktasını her iki yönde kapatan İsrail güçleri, Filistinlilere ait araçları durdurarak detaylı şekilde aradı.

İsrail askerleri, Nablus kentinin doğusundaki Beyt Furik kontrol noktasındaki kısıtlamaları artırdı, geçişlerde Filistinlilerin kimlikleri incelendi, araçları arandı. Aramalar, bölgede trafik tıkanıklığına yol açtı.

Nablus'un kuzeybatısında ise İsrail güçleri, Nakura köyündeki tarihi alana baskın düzenledi. Baskında Filistinlilerin araçları arandı, kimlikleri incelendi.

İsrail askerleri, Tubas kentinin güneyinde yer alan Faria Mülteci Kampı'ndaki çok sayıda eve baskın gerçekleştirdi.

Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesine düzenlenen baskında ise İsrail güçleri, araçlara gaz bombası attı.

Ramallah'ın kuzeybatısında ise Nebi Salih köyüne baskın düzenlendi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, El Halil'in güneyindeki Tabka köyüne baskın düzenleyen İsrail askerleri araçları durdurdu, yolcuların kimliklerini denetledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Havalimanında taksicilerin müşteri alma kavgası: 2 yaralıHavalimanında taksicilerin müşteri alma kavgası: 2 yaralı
Siirt'te ava giden kişi dağlık alanda ölü bulunduSiirt'te ava giden kişi dağlık alanda ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.