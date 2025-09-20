İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenledi

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde İsrail'in baskınlarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kabatiye, Caba, Zebabde ve Cenin kentinin güneyindeki bölgeler başta olmak üzere pek çok bölgeye saldırı düzenledi.

Kabatiye beldesinin sokaklarında konuşlanan İsrail güçleri, bölge sakinlerine ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attı.

Caba beldesinde ise İsrail ordusuna ait piyade birlikleri, sokaklarda asılı hayatını kaybetmiş Filistinlilere ait afişleri yırttı.

Zebabde beldesinde ise İsrail askerleri, Filistinlilerin üzerine ateş açtı.

Batı Şeria'nın kuzeyinde ise İsrail ordusu Nablus kenti çevresindeki askeri birlikleri ve uygulamaları arttırdı.

Nablus'un batısındaki Deyr Şeref askeri kontrol noktasını her iki yönde kapatan İsrail güçleri, Filistinlilere ait araçları durdurarak detaylı şekilde aradı.

İsrail askerleri, Nablus kentinin doğusundaki Beyt Furik kontrol noktasındaki kısıtlamaları artırdı, geçişlerde Filistinlilerin kimlikleri incelendi, araçları arandı. Aramalar, bölgede trafik tıkanıklığına yol açtı.

Nablus'un kuzeybatısında ise İsrail güçleri, Nakura köyündeki tarihi alana baskın düzenledi. Baskında Filistinlilerin araçları arandı, kimlikleri incelendi.

İsrail askerleri, Tubas kentinin güneyinde yer alan Faria Mülteci Kampı'ndaki çok sayıda eve baskın gerçekleştirdi.

Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesine düzenlenen baskında ise İsrail güçleri, araçlara gaz bombası attı.

Ramallah'ın kuzeybatısında ise Nebi Salih köyüne baskın düzenlendi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, El Halil'in güneyindeki Tabka köyüne baskın düzenleyen İsrail askerleri araçları durdurdu, yolcuların kimliklerini denetledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır