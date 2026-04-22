İsrail ordusu, Lübnan'ın Beit Lif kasabasındaki evlerin çoğunu buldozerlerle yıktı

İsrail ordusu, Lübnan'ın Bint Jbeil bölgesindeki Beit Lif kasabasında bulunan evlerin çoğunu buldozerlerle yerle bir etti.

LÜBNAN'DA 62 BİNDEN FAZLA KONUT HASAR GÖRDÜ VEYA YIKILDI

Lübnan hükümetinin tahminlerine göre İsrail'in 2 Mart'ta Hizbullah ile başlayan son çatışması sırasında Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu ülkede 62 binden fazla konut hasar gördü veya yıkıldı. Ulusal Bilimsel Araştırma Konseyi (CNRS) Başkanı Chadi Abdallah düzenlenen basın toplantısında, "Savaş başladıktan sonra yaklaşık 45 gün içinde 21 bin 700 konut yıkıldı, 40 bin konutta hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'DA KURDUĞU "SARI HAT"

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalarda 55 köyü kapsayan "Sarı Hat" oluşturmuştu. İsrail, kapalı askeri alanlara dönüştürdüğü köylerde ev ve iş yerlerini yıkarken, Lübnanlı sivillerin de köylere dönüşüne izin vermiyor.

