HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İsrail ordusu, Lübnan'ın Beit Lif kasabasındaki evlerin çoğunu buldozerlerle yıktı

İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalarda evleri yıkmaya devam ediyor. İsrail ordusu, Bint Jbeil bölgesindeki Beit Lif kasabasını yerle bir etti. İsrail, kapalı askeri alanlara dönüştürdüğü köylerde ev ve iş yerlerini yıkarken, Lübnanlı sivillerin de köylere dönüşüne izin vermiyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın Bint Jbeil bölgesindeki Beit Lif kasabasında bulunan evlerin çoğunu buldozerlerle yerle bir etti.

LÜBNAN'DA 62 BİNDEN FAZLA KONUT HASAR GÖRDÜ VEYA YIKILDI

Lübnan hükümetinin tahminlerine göre İsrail'in 2 Mart'ta Hizbullah ile başlayan son çatışması sırasında Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu ülkede 62 binden fazla konut hasar gördü veya yıkıldı. Ulusal Bilimsel Araştırma Konseyi (CNRS) Başkanı Chadi Abdallah düzenlenen basın toplantısında, "Savaş başladıktan sonra yaklaşık 45 gün içinde 21 bin 700 konut yıkıldı, 40 bin konutta hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'DA KURDUĞU "SARI HAT"

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalarda 55 köyü kapsayan "Sarı Hat" oluşturmuştu. İsrail, kapalı askeri alanlara dönüştürdüğü köylerde ev ve iş yerlerini yıkarken, Lübnanlı sivillerin de köylere dönüşüne izin vermiyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.