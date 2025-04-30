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İsrail ordusunun sabahtan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 22 Filistinli öldü

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 22 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun sabahtan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 22 Filistinli öldü

AA muhabirinin sağlık yetkililerinden ve görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin farklı yerlerinde çok sayıda evi ve yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı.

İsrail'in, Han Yunus’un güneyinde yer alan Kizan Ebu Reşvan bölgesinde bir grup sivile yönelik düzenlediği hava saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti, ikisi de yaralandı.

İsrail'in Han Yunus’un doğusundaki Beni Suheyla kasabasında, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı El-Bureym ailesine ait bir evi bombalaması sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

TOPÇU ATIŞLARIYLA SALDIRI

İsrail topçuları da Han Yunus’un güneyindeki Kizan en-Neccar bölgesini yoğun şekilde bombaladı.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde ise İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı’nın batısında Ebu Ceriban ailesinin evini hedef alması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi öldü.

İsrail'in Nusayrat Kampı’nda Hamdan ailesinin evine düzenlendiği saldırıda ikisi çocuk 3 Filistinli hayatını kaybederken, Ahmed ailesinin evine düzenlenen saldırıda da baba, anne ve küçük kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Deyr el-Belah kentinin Bişare Mahallesi’nde de Ebu Hasaneyn ailesine ait bir daireye düzenlenen saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

AĞIR YARALI ÜÇ FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu arada Gazze Şeridi'nin orta kesiminde daha önce düzenlenen saldırılarda ağır yaralanan üç Filistinli hayatını kaybetti.

Kuzeyde ise Gazze’nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nde En-Nezzaz Caddesi'nde İsrail’e ait bir insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda bir Filistinli hayatını kaybederken, Cibaliya’nın Nezle bölgesine düzenlenen saldırılarda da üç Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail topçuları Beyt Lahiya kentinin doğu bölgeleri ve Bedeviyye Köyü bölgesine yönelik bombardımanı sürdürdü.

Öte yandan, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nde de daha önce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden engelli bir Filistinlinin naaşı enkaz altından çıkarıldı.

(AA)

30 Nisan 2025
30 Nisan 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze saldırı
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