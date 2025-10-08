HABER

İsrail 'Özgürlük Filosu'na saldırdı, 3 milletvekili de alıkonuldu... Türkiye'den çok sert tepki: "Kılına zarar gelirse..."

İsrail, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi. İsrail'in ele geçirdiği gemilerde; Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yer alıyordu. Türkiye'den olaya ilişkin sert tepkiler geldi. Kurtulmuş, "Kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi. Filonun yaptığı canlı yayınlarda İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" anonsları duyuldu.

İsrail Özgürlük Filosu na saldırdı, 3 milletvekili de alıkonuldu... Türkiye den çok sert tepki: "Kılına zarar gelirse..." 1

Yayında, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturmuş halde beklediği görüldü. Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı görülen canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansıdı.

İsrail Özgürlük Filosu na saldırdı, 3 milletvekili de alıkonuldu... Türkiye den çok sert tepki: "Kılına zarar gelirse..." 2

"GEMİLERİMİZ YASA DIŞI KUŞATMA ALTINDA"

Filonun amiral gemisi durumundaki Vicdan’dan yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım." dedi. Anonslardan sonra canlı yayın kesilirken İsrail askerleri gemilere çıkmaya başladı ve çok sayıda tekneyle irtibat koptu. Filonun basın bilgilendirme grubundan yapılan açıklamada, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı. Gemiyle iletişimimiz koptu." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Özgürlük Filosu na saldırdı, 3 milletvekili de alıkonuldu... Türkiye den çok sert tepki: "Kılına zarar gelirse..." 3

Açıklamada, İsrail unsurlarının Gazze'den yaklaşık 120 deniz mili (yaklaşık 220 kilometre) uzaklıkta uluslararası sularda filoya saldırdığı aktarıldı. Filonun internet sitesinde, gemilerin anlık seyir hızı ve koordinatlarının takip edildiği izleme sistemi de devre dışı kaldı.

3 MİLLETVEKİLİ DE YOLCULAR ARASINDA YER ALIYORDU

İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu gemilerden Vicdan'da Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yolcular arasında yer alıyordu.

İsrail Özgürlük Filosu na saldırdı, 3 milletvekili de alıkonuldu... Türkiye den çok sert tepki: "Kılına zarar gelirse..." 4

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "ULUSLARARASI HUKUKU AĞIR BİÇİMDE İHLAL ETMİŞTİR"

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yayınlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze’ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir. Aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu sivil aktivistlere yönelik bu saldırı, uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal etmiştir.

İsrail, insani değerleri savunan ve barışçıl yöntemleri kullanan her türlü çabayı şiddet kullanarak hedef almak suretiyle, bölgedeki gerilimi tırmandırmakta ve kalıcı barış çabalarına zarar vermektedir. İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması ve ülkemize getirilmesi için gerekli tüm girişimler başlatılmıştır. Diğer aktivistlerin durumu da ilgili ülkelerle eş güdüm içinde takip edilmektedir. Türkiye, Filistin davasını desteklemeyi ve Gazze’deki soykırımın sona erdirilmesi için mücadele etmeyi sürdürecektir"

"KILINA ZARAR GELİRSE HESABINI DÜNYA KAMUOYU ÖNÜNDE VERECEK OLAN SİZSİNİZ"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yaptığı açıklamada, "TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz. İsrail, artık bunlar bardağı taşıran damlalardır. Türkiye'nin şerefli ve kahraman milletvekillerini en kısa sürede Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın" ifadelerini kullandı.

İsrail Özgürlük Filosu na saldırdı, 3 milletvekili de alıkonuldu... Türkiye den çok sert tepki: "Kılına zarar gelirse..." 5

ARIKAN'DAN AÇIKLAMA: "GEREKLİ TÜM GİRİŞİMLER YAPILMAKTADIR"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Arıkan, "İçinde milletvekillerimiz Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve birçok Filistin sevdalısının bulunduğu Vicdan Gemisi’ne terörist İsrail tarafından saldırı olmuş ve filo ile iletişim kesilmiştir. Gemide bulunanlar ve milletvekillerimizin durumu ile ilgili gerekli tüm girişimler yapılmaktadır. Bu konuya dikkat çekmek, Terörist İsrail’i lanetlemek için; tüm halkımızı Bugün saat 11:00’de Eminönü Meydanı'na davet ediyoruz! Sürecin takipçisiyiz!" dedi.

