İsrail saldırılarına devam ediyor! Batı Şeria'da binaları bombaladılar

İsrail, Batı Şeria'da Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin aksine yoğun saldırılar düzenliyor. İsrail savaş uçakları, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda bulunan binaları füzelerle bombaladı.

21 BİNAYA SALDIRDILAR

Cenin Belediyesi Halkla İlişkiler ve Medya Müdürü Beşir Matahen yaptığı açıklamada, İsrail'in kampın farklı mahallelerinde yaklaşık 80 dairenin bulunduğu 21 binayı yerle bir ettiğini söyledi.

İsrail'in 13 gündür Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik sürdürdüğü saldırılarda 25 Filistini hayatını kaybederken, çok sayıda Filistinli de yaralandı. İsrail ordusu çok sayıda Filistinliyi tutukladı, yerleşim yerlerine ve altyapıya büyük hasar verdi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır