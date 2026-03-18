İsrail üst düzey İranlı komutanı böyle hedef almış! İşte o görüntüler

28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail-İran savaşında İsrail güçleri İran'ın üst düzey isimleri hedef alıyor. Son olarak Besic güçleri komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin dün öldüğü haberi gelmişti.

İSRAİL GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İsrail Hava Kuvvetleri'nin 'Besic Birliği komutanının suikastından sonra' notuyla paylaştığı görüntülerde, bir otobüs hedef alındı.

Akan trafikte hedef alınan otobüs yolun ortasında kullanılamaz hale geldi.

Besic birliği komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin bu otobüs içerisinde olduğu iddia ediliyor.