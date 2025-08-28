HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail, Yemen’e hava saldırısı düzenledi! Ordudan açıklama

İsrail ordusu, Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. İsrail ordusu, "IDF, İsrailli sivillere yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edecek" dedi.

İsrail, Yemen’e hava saldırısı düzenledi! Ordudan açıklama

İsrail, Yemen’e hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, başkent Sana’da İran destekli Husilere ait askeri bir tesisin hedef alındığını açıkladı.

ORDUDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu, "IDF, Gazze'de Hamas'a karşı operasyonlarını yoğunlaştırmanın yanı sıra Husi rejimine karşı güçlü bir şekilde hareket ediyor ve İsrailli sivillere yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Saldırıdaki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İsrail’in en son 24 Ağustos’ta başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 86 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum duyurdu! İzmir'de yanan evlerin inşası başlıyorBakan Kurum duyurdu! İzmir'de yanan evlerin inşası başlıyor
Manisa'da uyuşturucu operasyonu! 4 tutuklamaManisa'da uyuşturucu operasyonu! 4 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
İsrail Yemen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası olay hamle! İpleri artık koparttı

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası olay hamle! İpleri artık koparttı

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarının kafasını karıştıran paylaşım!

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarının kafasını karıştıran paylaşım!

Yıldırım'dan 'Vatandaşlık' çıkışı: "Tanımı gözden geçirilmeli"

Yıldırım'dan 'Vatandaşlık' çıkışı: "Tanımı gözden geçirilmeli"

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Son 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarı

Son 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarı

'Destan yazıyoruz' diyerek duyurdu: "Endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyorlar"

'Destan yazıyoruz' diyerek duyurdu: "Endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyorlar"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.