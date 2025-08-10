HABER

İsrailli askeri yetkililer, Tel Aviv yönetiminin Gazze'yi işgal kararıyla "çıkmaza saplandığını" belirtti

İsrailli askeri yetkililer, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nin işgal kararıyla çıkmaza saplandığı eleştirisini yöneltti. İsrail'in Kanal 13 televizyonu, adı verilmeyen İsrailli üst düzey askeri yetkililerin, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin "Gazze kentini işgal kararını şiddetle eleştirdiğini" aktardı.

İsrailli yetkililer, Tel Aviv yönetiminin Gazze'yi işgal kararıyla çıkmaza saplandığına dikkati çekerek, "Gazze'ye yönelik savaş kuma saplanan bir arabaya dönüştü" ifadelerini kullandı.

Haberde, Gazze'nin işgal kararı sonrasında "on binlerce yedek askerin alımı için yarın onay verilmesinin beklendiği" bilgisine yer verildi.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI VE GAZZE'Yİ İŞGAL KARARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 369 Filistinli hayatını kaybetti, 152 bin 850 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 862 kişi yaşamını yitirdi, 40 bin 809 kişi yaralandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 7 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

NETANYAHU: "GAZZE'NİN TAMAMINI KONTROL ALTINA ALACAĞIZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

(AA)

