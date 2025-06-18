İsrailli bakanlar kameralar önünde İran nedeniyle birbirine girdi! "Bu kadar güçlü olduğunu bilmiyorduk"

İran ve İsrail arasında karşılıklı saldırılar tırmanırken, İsrail hükümeti içindeki görüş ayrılıkları da gün yüzüne çıktı. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile eski Kamu Güvenliği Bakanı Amir Bar-Lev, kameralar önünde sert bir tartışmaya tutuştu.

"İRAN'I NEDEN KIŞKIRTTIN"

Tartışmanın fitilini ateşleyen isim Bar-Lev oldu. Ben-Gvir’e doğrudan “İran’ı neden kışkırttın?” sorusunu yönelten Bar-Lev, kamuoyunun dikkatini çeken bir polemiğe neden oldu. Soru karşısında savunmaya geçen Ben-Gvir ise, “İran’ın füze kapasitesinin bu kadar güçlü olduğunu bilmiyorduk” sözleriyle adeta itirafta bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İkilinin canlı yayın sırasında yaşadığı gerilim, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İsrailli vatandaşlar, hükümet içindeki bu çatlağın ülkenin güvenlik politikalarına etkisinden endişe duyduklarını ifade etti.

Karşılıklı saldırıların sürdüğü bir dönemde yaşanan bu tartışma, Tel Aviv yönetiminin İran politikasına yönelik iç eleştirilerin giderek arttığını da gözler önüne serdi.